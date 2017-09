Erdogan klaagt over rechtssysteem in VS nadat zijn bodyguards aangeklaagd worden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft uitgehaald naar het rechtssysteem in de Verenigde Staten. Hij vindt het 'een schandaal' dat zijn bodyguards in Washington aangeklaagd dreigen te worden. Bij een bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad raakten die lijfwachten slaags met betogers; tegen 19 van hen is klacht ingediend.

Volgens de aanklager vielen de lijfwachten en aanhangers van Erdogan 'vreedzame Koerdische demonstranten' aan. 'Dit is een duidelijk en schandalig bewijs van hoe het gerechtssysteem werkt in de VS', zo citeerde het officiële agentschap Anadolu de president.

Erdogan zei te weten dat die betogers leden waren van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die in Turkije als terreurorganisatie buiten de wet is gesteld. De Turkse president fulmineerde ook tegen de aanklager, die volgens hem een 'overblijvertje' is van Trumps voorganger Barack Obama. Washington kreeg er eveneens van langs, omdat het toestaat dat de beweging van Fethullah Gulen actief blijft in de VS, hoewel de beweging van die prediker althans volgens Erdoga achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Ankara zit.

'Deze ontwikkelingen in Amerika zijn niet goed', besloot het Turkse staatshoofd.