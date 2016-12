Erdogan: 'Ik heb bewijs dat VS-coalitie IS ondersteunt'

Dat zei de president tijdens een persconferentie in Ankara.

"Ze beschuldigden ons ervan IS te steunen", aldus Recep Tayyip Erdogan. "Nu geven zij steun aan terroristische groepen waarbij IS, YPG, PYD". YPG en PYD zijn Koerdische milities. "Het is heel duidelijk", aldus Erdogan, wiens woorden werden opgetekend door het persagentschap Reuters, "We hebben bewijzen, met beelden: foto's en video's".

'Belachelijk'

Hij deelde dat bewijsmateriaal evenwel niet en op het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken deed woordvoerder Mark Toner de uitspraken af als "belachelijk". "Er is geen grond voor een dergelijke beschuldiging".

Zeker in de eerste jaren van Islamitische Staat liet Turkije de organisatie relatief grote bewegingsvrijheid. De route uit Istanboel werd door sommige specialisten de jihadsnelweg genoemd. Turkije zag op dat moment de Koerdische milities in Syrië als een grotere bedreiging dan IS. De houding veranderde nadat IS ook in Turkije aanslagen begon te plegen.

Bewapening

De uitspraken van Erdogan houden misschien verband met de wijzigingen die Barack Obama doorvoerde aan de Arms Export Control Act, waardoor Syrische rebellen makkelijker Amerikaanse wapens kunnen importeren. Onder meer Koerdische milities kunnen van die versoepeling gebruik maken om zich beter te bewapenen.

Dat zette eerder kwaad bloed bij de Russen.

