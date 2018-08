Erdogan daagt VS uit: 'We zullen ons niet overgeven'

"We zullen ons niet overgeven aan zij die zich voorstellen als onze strategische partner, terwijl ze hun best doen om van ons een strategisch doelwit te maken", aldus Erdogan.

"Enkelen denken ons te kunnen bedreigen met de economie, de sancties, de wisselkoersen, de rentevoeten en de inflatie. We hebben uw intriges aan de dag gebracht en dagen jullie uit."

Ankara en Washington, bondgenoten binnen de NAVO, maken een diplomatieke crisis door. Het huisarrest van een Amerikaanse dominee in Turkije is het middelpunt van het conflict. De VS eisen zijn vrijlating. Dat Erdogan de Turkse militaire operatie in Irak en Syrië wil uitbreiden, dreigt de crisis enkel nog meer op de spits te drijven.

In het noorden van Syrië ondersteunt Washington Koerdische strijders, die grote successen op terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) hebben geboekt. Turkije beschouwt de eenheden, onder leiding van de groep YPG (Volksbeschermingseenheden), aan de Turkse grens als de Syrische tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

"We zijn vastberaden om ten alle prijze de bedreigingen tegen ons land, vooral uit Syrië en Turkije, bij de bron te verwijderen", aldus Erdogan op het partijcongres zaterdag, waar wijzigingen aan de partijtop zullen worden doorgevoerd.

De herschikking is een voorbereiding op de aanstaande lokale verkiezingen van maart volgend jaar. Erdogan wordt naar verwachting herverkozen als voorzitter van de partij.

In een reactie op het tumult rond Erdogan en zijn land verloor de Turkse lira de afgelppên weken in ijltempo waarde