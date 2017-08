Volgens generaal Kim Rak Gyomm heeft Trump "een heleboel nonsens verkondigd, over vuur en woede, maar zonder de ernst van de situatie te begrijpen". "Een dialoog is niet mogelijk met zo een persoon die niet vatbaar is voor rede. Enkel brute kracht werkt bij hem".

De generaal bevestigde nog eens dat Pyongyang van plan is om Hwasong-12-raketten te lanceren, die over Japan zouden vliegen en op zo'n 30 à 40 kilometer van het eiland Guam in het water zouden terechtkomen.