Erdogan opnieuw partijvoorzitter AKP dankzij wijziging grondwet

De 1470 gedelegeerden kwamen samen om president Recep Tayyip Erdogan - de enige kandidaat - tot voorzitter van de islamitisch-conservatieve partij te kiezen. Het partijvoorzitterschap verschaft de staatsleider nog meer politieke invloed.

Erdogan behoorde in 2001 tot de mede-oprichters van de AKP, die hij tot aan zijn verkiezing tot president in augustus 2014 had aangevoerd.

De AKP verwacht op het partijcongres naar eigen zeggen rond de 100.000 bezoekers uit alle 81 Turkse provincies. De deelnemers worden naar Ankara gebracht in 1.565 bussen. Buiten de Ankara-arena, waarin het partijcongres gepland is, werden tenten en beeldschermen voor de bezoekers voorzien.

Erdogan won het referendum voor de invoering van een presidentieel systeem op 16 april met 51,4 procent van de stemmen nipt. De oppositie sprak over verkiezingsmanipulatie en eiste tevergeefs een annulering van de volksraadpleging. Ook internationale kieswaarnemers getuigden na het referendum over fraude.

Als een van de eerste maatregelen van de grondwetswijziging werd het verbod op lidmaatschap van een partij voor de president opgeheven. Voor het referendum schreef de grondwet de president strikte neutraliteit voor.

Op 2 mei werd Erdogan opnieuw lid van de AKP. Tot zondag stond premier Binali Yildirim, een trouwe volgeling van Erdogan, aan de top van de AKP.

Voor de verkiezing op het congres was er nog opschudding in Ankara. Tijdens een razzia in de stad werden twee vermoedelijke terroristen van de Islamitische Staat (IS) gedood. De mannen tussen 25 en 30 jaar oud planden een aanslag, aldus het staatspersbureau Anadolu die provinciegouverneur Ercan Topaca citeerde. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de razzia en het partijcongres. Toen de twee verdachten zich tegen hun arrestatie wilden verzetten, werden ze door de politie doodgeschoten. Bij de razzia werden wapens, handgranaten en zelfgefabriceerde explosieven in beslag genomen. De razzia volgde na een tip van een derde verdachte, die de twee mannen van Istanboel naar Ankara had gereden. De derde verdachte werd bij een razzia in Istanboel opgepakt en ging over tot bekentenissen.