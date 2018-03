En Marche naar Brussel? Niet iedereen in de partij van Merkel is even enthousiast

Ze liet hem bijna zes maanden wachten. Maar nu Duitsland weer een regering heeft, kan bondskanselier Angela Merkel met de Franse president Emmanuel Macron over zijn Europese plannen praten. Tijdens de lange coalitiegesprekken in Berlijn was er daarvoor geen tijd. Er zullen daarom op de Europese top van 22 en 23 maart nog geen voorstellen op tafel liggen. Als het een beetje opschiet, lukt dat tegen de zomer misschien wel.

...