Emmanuel Macron: 'We gaan samenwerken met Duitsland om onze militaire aankopen op elkaar af te stemmen'

De president ontvangt ons in zijn hoekkantoor op de eerste verdieping van het Elysée. Hij kijkt ernstig, bijna streng. Emmanuel Macron weet dat elk woord van dit eerste grote interview sinds zijn aantreden op 14 mei op een apothekersweegschaaltje moet worden afgewogen. Geen tijd voor smalltalk. Op zijn werktafel staan twee vaste telefoons, er liggen enkele dossiers en een boek over Angela Merkel. Hij legt wat vellen papier neer, met summiere nota's in zijn eigen handschrift. Hij zal ze tijdens het twee en een half uur durende gesprek nauwelijks bekijken. Valéry Giscard d'Estaing wilde zich als president in het begin van de jaren zeventig van Charles de Gaulle onderscheiden met zijn stelling dat Frankrijk een mogendheid is van gemiddelde grootte. Une grande puissance moyenne. Macron wil er opnieuw een grote mogendheid zonder meer van maken.

