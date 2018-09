Elf doden bij Iraanse aanval op Koerdische separatisten in Irak, zegt Koerdische partij

De PDKI (Democratische Partij van Iraans Koerdistan) is een gewapende groep van linkse Iraanse Koerden die naar Irak verbannen is. De partij voerde onlangs aanvallen over de grens met Iran uit.

'Iran gebruikte langeafstandsraketten in een gecoördineerde aanval op basissen en aanpalende vluchtelingenkampen van PDKI', zei de partij op Twitter. Ze voegde eraan toe dat daarbij ook vijftig vluchtelingen gewond raakten.

Een kaderlid van PDKI, Mohamed Saleh Qadri, zei dat Iraanse drones vanuit de stad Kirkoek waren opgestegen en de basissen van de partij in de Koerdische stad Koya, in de provincie Erbil, getroffen hadden.