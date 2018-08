Eindspel in Syrië, Witte Helmen zetten zich schrap: 'Als je mensen redt, heb je geen tijd voor angst'

We ontmoeten Raed al-Saleh in Berlijn, rond middernacht. Hij heeft er een lange dag op zitten, klinkt het, vol vergaderingen met ministeries en hulporganisaties. Zijn medewerker vraagt of we het interview niet te lang willen maken, want om 5 uur moet hij alweer opstaan. Maar hijzelf werpt tegen dat hij alle tijd voor ons wil maken. 'Met koffie zal het wel lukken', zegt hij grijnzend. Het gesprek duurt uiteindelijk tot 2 uur. Hoewel hij er moe uitziet, laat Al-Saleh dat geen moment merken. Morgenvroeg keert hij terug naar Istanbul, waar hij woont met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Het gezin verbleef lange tijd in een Syrisch vluchtelingenkamp, tot het ruim negen maanden geleden de kans kreeg om naar Turkije over te steken. Nu verdeelt Al-Saleh zijn leven tussen Europa, Istanbul en Idlib, zijn geboortegrond.

...