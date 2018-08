Eiland in Stille Oceaan opnieuw geëvacueerd wegens dreigende vulkaanuitbarsting

De regering van Vanuatu riep vorige maand al de noodtoestand uit. De vulkaan Manaro spuwt al enkele maanden as. In juli gebeurde dat zo hevig, dat de zon niet meer te zien was. In sommige delen van het eiland viel er zure regen.

Nu worden de bewoners van Ambae opgeroepen om hun eiland te verlaten en naar het naburige Maewo of Espiritu Santo te trekken. Velen verlieten het eiland al uit vrije wil, maar de overheid zette ook mobiele politie in. Er wordt gezorgd voor voedsel, water, hygiëne-kits en dekzeilen voor de geëvacueerden. In de hele eilandenarchipel Vanuatu wonen 270.000 mensen.