Egyptische oppositieleider die opriep tot boycot is opgepakt

Aboul Fotouh is een voormalig leider van de Moslimbroederschap, maar verliet die in 2011 om zijn eigen partij op te richten. Hij steunde de betogingen tegen toenmalig president Mohamed Morsi van het Moslimbroederschap, maar voert sinds diens afzetting door het leger in 2013 ook oppositie tegen huidig president Abdul Fatah al-Sisi. Eerder werd ook al de vicepartijleider van Sterk Egypte opgepakt.

De partij van Aboul Fotouh - die in 2012 nog kandidaat was bij de presidentsverkiezingen - boycotte eerder al de presidentsverkiezingen van 2014 en de parlementsverkiezingen van 2015 wegens een gebrek aan democratie. Ook voor de verkiezingen van maart 2018, waarbij al-Sisi kandidaat is om zichzelf op te volgen, had de oppositiepartij onlangs opgeroepen tot een boycot.