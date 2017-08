Egyptische buitenlandminister annuleert meeting met Trumps adviseur Kushner

De Egyptische buitenlandminister Sameh Shoukry heeft woensdag zijn meeting met Witte Huis-adviseur Jared Kushner geannuleerd. Dat zeggen bronnen bij het ministerie. De annulering komt er nadat het ministerie de beslissing van de VS had betreurd om 290 miljoen dollar van de jaarlijkse hulp in te houden.