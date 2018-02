Egyptisch leger voert militaire actie uit in Sinaï

De operaties begonnen vrijdag. De plaatselijke tak van terreurbeweging IS voert in de Sinaï regelmatig dodelijke aanvallen uit. Over goed anderhalve maand worden in Egypte presidentsverkiezingen georganiseerd.

Eind november had president Abdel Fattah al-Sissi, de enige ernstige kandidaat bij de presidentsverkiezingen, zijn stafchef en minister van Binnenlandse Zaken drie maanden gegeven om de veiligheid en de stabiliteit op de Sinaï te herstellen.

Dat bevel kwam er enkele dagen na een aanval op een moskee in het noorden van het schiereiland, waarbij zeker 300 doden vielen. Die aanslag, de dodelijkste in de recente geschiedenis van Egypte, werd niet opgeëist.