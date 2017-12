Egypte executeert 15 terreurverdachten

De executies vonden plaats in de twee gevangenissen waar de betrokkenen werden vastgehouden en komen er een week na de aanslag op een luchthaven in het noorden van de Sinaï, die door terreurorganisatie IS werd opgeëist. De vijftien mannen werden door militaire rechtbanken ter dood veroordeeld wegens aanslagen in die regio.

De Sinaï, een gebied in het noorden van het land dat grenst aan Israël en de Gazastrook, is al jaren erg onrustig. Sinds oud-president en moslimbroeder Mohamed Morsi moest opstappen, is het islamitisch geweld in de regio opgeflakkerd.

Bij verschillende aanslagen op moskeeën en overheidsgebouwen kwamen al honderden mensen - soldaten, agenten en burgers - om het leven. Meestal eist terreurbeweging Islamitische Staat ze op.