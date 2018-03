Egypte: een demografische snelkookpan die dreigt over te koken

Als er één land aan de Middellandse Zee mee de veiligheid van Europa zal bepalen, is het Egypte. Geopolitiek is Egypte de maritieme poort tussen Europa en Azië. Tezelfdertijd vormt het een dam tussen het geweld in het Midden-Oosten en de onrust in Afrika. Als Egypte het zou begeven, kijken we aan tegen een brandhaard die zich uitstrekt van het Turkse hoogland tot de Golf van Guinee. Dat risico moeten we ernstig nemen. Want hoewel het land sinds 2014 met strakke hand geregeerd wordt door president Abdul Fatah al-Sisi, kreunt het onder de bevolkingsdruk, waterschaarste en economische onzekerheid. Sisi probeert zijn positie te versterken door relaties uit te bouwen met Rusland en China, maar dat lost de binnenlandse problemen allerminst op.

