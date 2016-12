'Egypte annuleert stemming over VN-resolutie tegen Israël na tussenkomst Trump'

Volgens bronnen van persagentschap Reuters overwoog de Verenigde Staten, dat vetorecht heeft in de VN-Veiligheidsraad, om zich bij de stemming te onthouden en dus de resolutie de kans te geven om aangenomen te worden. Dat zou een belangrijke wijziging in het beleid van Washington tegenover Israël betekend hebben.

De regering van aftredend president Barack Obama bevestigt noch ontkent de plannen voor een onthouding bij de stemming.

Een en ander volstond kennelijk voor Israël om de hulp van president-elect Donald Trump in te roepen om druk uit te oefenen op Egypte, aldus nog Reuters. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep ook via Twitter op tot een Amerikaans veto.

The US should veto the anti-Israel resolution at the UN Security Council on Thursday. -- Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 22 december 2016

Veto

Trump, die op 20 januari Obama opvolgt als Amerikaans president, riep het Witte Huis donderdag op tot een veto tegen de resolutie. 'Zoals de VS lang hebben aangevoerd, kan vrede tussen de Israël's en de Palestijnen er enkel komen via rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen, en niet via het opleggen van verplichtingen door de VN. Dit brengt Israël in een zeer slechte onderhandelingspositie en is heel oneerlijk ten opzichte van alle Israël's', luidde het.

The resolution being considered at the United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed....cont: https://t.co/s8rXKKZNF1 -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 december 2016

Zowel Trump als de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi bevestigt dat beide leiders elkaar donderdag hebben gesproken via de telefoon, aldus nog Reuters.

Resolutie

De resolutie, waarvoor huidig VN-Veiligheidsraadslid Egypte samenwerkte met de Palestijnen, roept Israël op om onmiddellijk alle nederzettingsactiviteiten in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, te staken. De nederzettingen hebben geen wettelijke basis en zijn een schending van het internationaal recht, luidt het verder.

Of en wanneer de resolutie toch nog voor stemming wordt voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad, is niet duidelijk. Nieuw-Zeeland, Venezuela, Maleisië en Senegal hebben Egypte opgeroepen om snel duidelijkheid te verschaffen.