Effect presidentschap Trump nog niet merkbaar in Amerikaanse uitstoot

Als presidentskandidaat al trok Donald Trump resoluut de kaart van fossiele brandstoffen, en als president zet hij die teneur door: hij wil de steenkoolsector doen heropleven, trok zijn land terug uit het Klimaatverdrag van Parijs en opende grote kustgebieden voor de oliewinning.

Daarvan is in de uitstoot- en energiecijfers van de VS voorlopig nog niet veel te merken, omdat het beleid van de vorige regering nog doorwerkt. In de hele Verenigde Staten werden in 2017 netto voor 16,7 gigawatt aan nieuwe centrales gebouwd, en maar liefst 94,7 procent daarvan maakt gebruik van hernieuwbare energie, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Rhodium Group en de Energy Information Administration (EIA).

Uit de voorlopige cijfers voor 2017 blijkt zelfs dat de VS naar schatting een procent minder broeikasgassen hebben uitgestoten dan in 2016. Daarmee zet de daling van de vorige jaren zich dus door, ook tijdens het eerste bewindsjaar van de regering-Trump. De trends zijn het gevolg van het voorgaande beleid, en de daling van 1 procent is minder dan de circa 1,6 procent van de jaren ervoor. Bovendien verwacht de EIA dit jaar dat de Amerikaanse uitstoot opnieuw stijgt.