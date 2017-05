Eerste Farc-rebellen in Colombia officieel ontwapend

De ongeveer 6.800 Farc-leden bevinden zich momenteel in de 26 "transitiezones" in het hele land, waar ze hun wapens zullen inleveren. Het ontwapeningsproces wordt door meer dan 500 VN-waarnemers gecontroleerd.

De ingeleverde wapens zullen worden gesmolten en in drie herdenkingsmonumenten gegoten worden. Bij het gewapende conflict tussen de regeringstroepen, linkse rebellen en rechtse paramilitairen kwamen sinds de jaren zestig van vorige eeuw meer dan 220.000 mensen om het leven, en miljoenen mensen raakten ontheemd.

De ondertekening van het vredesakkoord eind vorig jaar moet een einde maken aan dat conflict. President Juan Manuel Santos kreeg voor het leiden van het vredesproces vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. De voormalige Farc-rebellen zullen in de toekomst, eveneens als een onderdeel van het vredesakkoord, via politieke weg een eerlijke verdeling van het land nastreven.

Officiële bronnen lieten vrijdag bovendien nog weten dat Herminsul Arellan Barajas, die achter de zwaarste aanslag door de Farc zat waarbij in 2003 36 doden en tientallen gewonden vielen, werd vrijgelaten na zes jaar in de gevangenis. Dat is eveneens het gevolg van het vredesakkoord, dat voorziet in de voorwaardelijke vrijlating van guerilleros nadat ze minstens vijf jaar in de gevangenis hebben gezeten. (