Eerste familieherenigingen tussen Zuid- en Noord-Korea achter de rug

De al meer dan 65 jaar gescheiden levende familieleden ontmoetten elkaar van maandag tot woensdag in een Noord-Koreaans recreatiegebied aan de berg Kumgang. Rond de 280 mensen hadden aan deze eerste familiebijeenkomsten sinds oktober 2015 deelgenomen. Ze kregen twaalf uur tijd om hun familie weer te zien.

Een tweede ronde familiebijeenkomsten is van vrijdag tot zondag gepland. Dan worden 83 geselecteerde Noord-Koreanen herenigd met een 300-tal familieleden uit Zuid-Korea. Sinds de Koreaanse Oorlog (1950 tot 1953) ligt tussen beide buurlanden een met landmijnen bezaaide gedemilitariseerde zone.

Rond de 700.000 Koreanen zouden tijdens de hectiek van de oorlog naar het zuiden zijn gevlucht. Het geïsoleerde Noord-Korea wordt totalitair geleid. Het is een van de moelijkst toegankelijke landen. Zuid-Korea is het westers model gevolgd en wordt democratisch bestuurd. De gescheiden levende families in Noord- en Zuid-Korea hebben de facto geen mogelijkheden tot contact.