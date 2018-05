Eerste drie maanden meer dan vijftig gevallen van seksueel misbruik gemeld bij VN

Secretaris-generaal Antonio Guterres gaf bij zijn aantreden in 2017 aan dat hij seksueel geweld binnen de VN wilde uitroeien. Sinds 2014 kwamen er bij de internationale organisatie alsmaar meer klachten binnen van seksueel misbruik, vooral tegen blauwhelmen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De tussen 1 januari en 31 maart gemelde gevallen draaien rond VN-medewerkers die ontvangers van noodhulp van de organisatie misbruikt of uitgebuit hebben. In 14 gevallen gaat het om vredesmissies (blauwhelmen), terwijl 18 klachten bureaus voor hulpprogramma's betreffen.