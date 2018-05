'Eerst Palestijnen kapotschieten en hun dan een zakdoek aanbieden: het is minstens hypocriet'

'We hopen dat 5 juni even groot zal zijn als 14 mei', zei een woordvoerder van de terroristische organisatie Hamas eind vorige week. Wie dacht dat de ellende in Gaza de komende weken weer uit het nieuws zou verdwijnen, heeft het mis. Op 5 juni plant Hamas een nieuwe massabetoging tegen de schandalige behandeling van de Palestijnen door Israël, ter herdenking van het begin van de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen Israël de Gaza-strook bezette. Het is nog de vraag of Hamas - slechts één van de organisatoren van de Marsen voor de Terugkeer, die zelfs volgens de Israëlische veiligheidsdienst een 'authentiek' protest waren - over een kleine twee weken evenveel volk op de been zal krijgen, na de slachtingen van de afgelopen weken. Daarbij stierven meer dan 100 Palestijnse betogers, met als dieptepunt het bloedbad van vorige week maandag.

...