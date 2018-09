Een zondagavond met Vladimir Poetin: Het tv-programma dat de Russische leider weer populair moet maken

Zondagavond is voor elke televisiebaas een uitdaging. Mikt hij op de meerwaardezoeker, of gaat hij voor licht entertainment? In Rusland lijkt die eeuwige discussie sinds afgelopen zondag beslecht. Daar lanceerde staatszender Pervyj Kanal een fonkelnieuw programma dat zich tot taak neemt de kijker te informeren over het welwedervaren van Ruslands geliefde president. In Moskou. Kremlin. Poetin volgt een cameraploeg de Russische president terwijl hij kriskras door het onmetelijke Rusland reist. Tussendoor voert presentator Vladimir Solovjov in een enorme en desolate televisiestudio gesprekken met mensen uit de presidentiële entourage.

