'Een opgestoken middelvinger is de nieuwe ideologische doctrine van Donald Trump'

De Amerikaanse president Donald Trump schopte afgelopen week met zevenmijlslaarzen in de Europese porseleinwinkel. Donald doet geen business, hij chanteert en dreigt af. Hij drijft handel als een ordinaire dorpskruidenier. Wie in zijn winkel minder koopt dan wat hij zelf mag leveren, beschuldigt hij van oplichting. Zijn NAVO-partners moeten niet alleen 2 maar 4% van hun BBP besteden aan hun militair budget, maar ze moeten ook nog hun wapens aankopen in zijn legerstock.

De Verenigde Staten (VS) is de grootste wapenleverancier van de wereld. De eurozone boekt een handelsoverschot van 530 miljard euro en de Verenigde Staten is een chronisch tekortland. Eigen schuld, dikke bult. Met een handelsoorlog zal Trump op termijn zijn eigen economie schaden en de wereldhandel in een chaos storten.

Volgens Rob Bouwer, oud-directeur van Hoogovens/Corus/Tata Steel, (in De Volkskrant) hebben de Amerikanen bijvoorbeeld hun lamentabele staalindustrie aan zichzelf te danken, niettegenstaande 100 jaar dominantie dankzij monopolyvorming en marketingpolitiek. Bouwer werkte zelf in het staalstadje Warren in Ohio. In de jaren zeventig kregen de vakbonden evenveel interesse in winsten op korte termijn als de werkgevers. De National Steelworkers Union stelde groteske eisen met lange stakingen waarbij intimidatie en gijzeling van de bedrijfsleiding niet werden geschuwd. Hoge lonen en pensioenen, gratis gezondheidszorg voor de werknemers en hun familie...allemaal betaald uit de reguliere kasstromen van de bedrijven. 'De situatie was juist zo gegroeid', zegt Bouwer, 'dat de bedrijfsleiding bij aanvang van het jaar bij wijze van spreken schietgebedjes tot de Heer richtte dat er dit jaar niet meer dan één openhartoperatie zou moeten worden gefinancierd.'

Alleen Thomas Steel Strip (TSS) van Corus/Tata overleefde in Warren dankzij een nicheproduct. TSS produceert smalle staalband met een bekleding van nikkel, kobalt en nikkelzink, en is de enige leverancier die dit hoogwaardig technisch product aan de Amerikaanse batterijindustrie kan leveren. De toeleverancier van de noodzakelijke warmgewalste rollen worden gemaakt bij Tata in IJmuiden Nederland. Trumps extra importheffing op die rollen zal er toe leiden dat de productiekosten voor zijn batterijen zullen stijgen, want verschillende Amerikaanse staalproducenten zijn er al decennialang niet in geslaagd om hetzelfde kwaliteitsproduct op de markt te brengen.

Trump is de bully op de speelkoer. De pestkop waar elk individu bang voor is tot iedereen zich tegen hem verenigt. Was de EU een economische unie van vrij verkeer en goederen (zoals het oorspronkelijk opzet) i.p.v. van een supranationale staat met een kunstmatig doorgeschoten centralisme dan konden alle landen op één lijn een front vormen in een handelsoorlog. Door de tegenstellingen over de aanpak van de door Angela Merkel veroorzaakte migratieproblematiek is Europa nog verder verzwakt en verdeeld. Het gemeenschappelijk westers afwijzingsfront na Ruslands annexatie van de Krim, de destabilisering van Oekraïne en na MH17, wordt stilaan een kaartenhuisje. Oostenrijk, Italië en Hongarije kijken naar Poetin met hun rug gekeerd naar ideologisch Europa.

"Divide et impera" is het doel van Trump en Vladimir Poetin. Als die potentaten zich aan elkaar warmen lopen de koude rillingen over de ruggen van onze ruggengraatloze Europese Mandarijnen. Trump heeft daarvoor zijn supportersclub in het Westen. Na het wegdeemsteren van Wilders, Le Pen & consoorten door kunstmatige coalities tegen rechts, heeft de EU de populistische revolte al meermaals op sterven na dood verklaard. Steeds duiken er echter nieuwe staten op voor wie de afbladdering van de EU met al zijn waarden en supranationale samenwerking meer en meer op de schop mag, van Hongarije tot Polen, van Oostenrijk tot Italië en in Duitsland kwam de AfD de poco-pikorde verstoren.

De opgeblazen ego's van Jean-Claude Juncker en roeptoeter Guy Verhofstadt met hun pathetische Europese retoriek doen de EU nog meer ontsporen, zodat Emmanuel Macron, Merkel en Donald Tusk het steeds moeilijker krijgen om hun electoraat van de deugden van de Europese heilstaat te overtuigen. Ze zijn hopeloos verloren gelopen in kakelliberalisme. Merkel stemt zelfs in met een eurobegroting omdat ze de Franse president nodig heeft, zodat de interne kloof in de EU nog groter wordt. De strijd tussen multilateralisten en nationalisten is volop aan de gang, en Europa kan de regels niet meer dicteren. Lui als Viktor Orban worden verleid door de nieuwe Chinese zijderoute van 900 miljard dollar en koketteren met een plebiscitair gelegitimeerde autocratie met een sterke leider die de natiestaat op een voetstuk verheft en van de rechtstaat weinig overlaat. Daarvan zijn er legio in de maak. Ook Turkije is in het democratisch bedje doodziek, op weg naar een dictatuur.

De wereldorde is in beweging met een structurele machtsverschuiving naar het Oosten met China op kop. De welvaart in de wereld wordt anders verdeeld dan de laatste halve eeuw. Poetin mag niet naar de G7 maar mag wel aanschuiven aan de tafel van de G20. Voor de Russische tsaar is Trump een nuttige idioot die hem geostrategische cadeautjes in de schoot werpt en zijn hielen likt. Trump vindt dat de Krim bij Rusland hoort omdat men er Russisch spreekt en noemt Duitsland de gevangene van het Kremlin omdat ze gas afnemen uit de Oeral. Voor Trump is Rusland een concurrent en is de EU een vijand.

Ex-CIA-baas John Brennan noemt het gedrag van Trump t.o.v. Rusland over de drempel van het misdadige en een uiting van landverraad. Trump is een mythomaan die 's middags al verloochent wat hij 's morgens gezegd heeft. Trumps narcistische impulsen en hebzucht met opgestoken middelvinger naar en gebrek aan loyaliteit voor zijn bondgenoten is de nieuwe ideologische doctrine. Van het tamme America First naar America the Bitch. Iran volgt de nucleaire spelregels en wordt gedemoniseerd. Noord-Korea dreigt met een paddenstoel en Kim wordt Trumps nucleaire sidekick. De Saoedi's spendeerden de laatste halve eeuw 100 miljard dollar om hun intolerante Wahabitische staatsgodsdienst met al zijn terroristische filialen te verspreiden over de hele wereld, nine-eleven inbegrepen, en ze worden opgevrijd door Trump. Van het handboek 'Scheiding der machten' kent hij de eerste regel niet. Hij stapt uit de Unesco en de Mensenrechtenraad en voelt zich meer thuis bij bloeddorstige dictators en autocraten dan bij democraten. Hij gelooft niet in een toekomst van onderling afhankelijke post-nationalistische staten. Hij wil zich mengen in de binnenlandse politiek van Europese landen zoals Nixon en Kissinger deden in de Zuid-Amerikaanse bananenrepublieken in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw. Hij kapittelt Theresa May en beledigt Merkel, stilaan lame Ducks in hun eigen land. Macron keft maar kwispelstaart in zijn aanwezigheid.

Wie vroeg zich ook weer af of we met deze pretentieuze haarbal nog moeten praten of een geit offeren? Ik begin stilaan te opteren voor het laatste. En wie zei ook weer dat de grootste bedreiging voor de democratie het verdwijnen van de vage consensus is?