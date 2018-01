Eén op de drie Nederlanders vindt partnergeweld in sommige gevallen aanvaardbaar

3.000 Nederlanders werden door kennisinstituten Atria, Blijf Groep en marktonderzoeker Motivaction bevraagd om in kaart te brengen hoe zij over partnergeweld denken. Dat komt namelijk vaker voor dan gedacht, omdat mensen bepaalde situaties niet altijd als geweld zien.

Uit het onderzoek, waarover de Nederlandse krant Trouw bericht, blijkt dat één op de drie Nederlanders vindt dat je op sommige situaties, zoals overspel of onenigheid over de opvoeding, met geweld mag reageren. Een andere vaststelling is dat er vaak pas aan partnergeweld gedacht wordt, indien het zich herhaaldelijk voordoet. Even opmerkelijk is de bevinding dat jongeren onder 25 jaar vergoeilijkend kijken naar seksueel geweld. Een op de twintig vond verkrachting binnen een relatie te verdedigen.

Renée Römkens, directeur van Atria en hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam gaf in Trouw toelichting bij het onderzoek. 'Dit is de eerste keer dat goed in kaart is gebracht hoe Nederlanders over partnergeweld denken. In het algemeen is bijna niemand voorstander van geweld, maar noem een concrete situatie als een partner die de kinderen slaat, en een op de drie vindt geweld als tegenreactie geen gek idee meer. Een man geeft in een groepsgesprek uit het onderzoek aan dat het soms "voor de bestwil van de vrouw" kan zijn. "Bijvoorbeeld als ze op tilt slaat, dat hij haar dan een klap geeft om haar bij zinnen te brengen, een wake-upcall".'