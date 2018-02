'Een moderne Britse bruiloft laat zich nog het best vergelijken met een gijzelingsdrama'

En hij is binnen. De eerste uitnodiging van 2018 voor een Britse bruiloft landde vanochtend. Lichte teleurstelling - hij is niet van prins Harry en Meghan Markle - weggeslikt, zie ik in een apart vakje van de kunstig gefabriceerde aanmelding (meer een handleiding trouwens dan een huwelijkskaart) de suggestie voor een donatie voor de huwelijksreis. Het nieuwe echtpaar wil na de bruiloft een paar weken naar de Seychellen. Begrijpelijk: hoe moeten ze anders bijkomen van een obsessie waar ze al een jaar mee bezig zijn?

...