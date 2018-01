Eén jaar Trump: De president die het presidentschap heruitvond

Trump heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren de norm verbroken, door op Twitter (diplomatieke) oorlogen uit te vechten, beleidsaanpassingen aan te kondigen zonder zijn achterban te raadplegen en uitspraken te doen - zoals over 'shithole'-landen of neonazi's die ook goede mensen kunnen zijn - die verregaande gevolgen kunnen hebben.

'Trump bracht een volledig nieuwe onstuimige en vrijpostige stijl binnen bij het presidentschap, die niet meer weg zal gaan', aldus Julian Zelizer, geschiedenisprof aan Princeton University aan ABC News. 'Hij blijft dingen doen die vroegere presidenten niet deden, en waarvan we ook niet dachten dat ze ze konden doen. We gaan er niet van uit dat de volgende president zoals Trump zal zijn, maar alles ligt wel opnieuw op tafel.'

Die onstuimige stijl trekt Trump ook door naar zijn buitenlands beleid. Via Twitter beledigt hij de Noord-Koreaanse leider - 'little rocket man' - Kim Jong-un, hij provoceert oude bondgenoten zoals Groot-Brittannië of Duitsland en 'frennemies' zoals China, en neemt ogenschijnlijk impulsieve beslissingen over het verplaatsen van ambassades, het annuleren van trips en het terugtrekken van de VS uit internationale akkoorden.

Met Rusland had Trump naar eigen zeggen een zeer goede band, maar door het onderzoek naar de banden tussen de Trump-campagne en Rusland lijkt die vriendschapsband ondertussen minder innig.

Tax plan voor de rijken

Al tijdens zijn campagne deed Trump de ene belofte na de andere, zonder al te veel concrete informatie te geven. Hij beloofde vanaf dag één een nieuw ziekteverzekering, de bouw van een muur aan de Mexicaanse grens en 'de grootste belastingverlaging uit de geschiedenis.'

Uiteindelijk blijkt zijn tax plan vooral goed nieuws voor de rijken, zijn enkel nog maar de eerste stappen gezet voor het vervangen van Obamacare en is er van een grensmuur nog geen sprake, terwijl Trumps Republikeinen een meerderheid hebben in de Kamer en de Senaat.

Wel heeft Trump de eerste stappen gezet voor een strenger immigratiebeleid door onder meer zijn inreisverbod en het stopzetten van de tijdelijk beschermingsstatus van 200.000 Salvadorianen, en kwam hij zijn belofte na om zoveel mogelijk wetten uit het Obama-tijdperk ongedaan te maken. Zo stapte hij uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Trans-Pacifisch Partnerschap (TTP) en keerde hij wetten om rond de bescherming van natuurgebieden en rivieren in het voordeel van de olie- en steenkoolindustrie.

Conservatieve stempel op rechtspraak

Met Neil Gorsuch benoemde Trump bovendien een conservatieve rechter in het Hooggerechtshof. En omdat de Republikeinen twee jaar lang de benoemingen van federale rechters van president Obama blokeerden, kan Trump ook tientallen rechters aanstellen, en zo zijn conservatieve stempel drukken in de rechtspraak van de komende decennia. Tot nu toe heeft de president 18 rechters benoemd en 47 kandidaten voorgedragen aan de Senaat, terwijl nog 149 plaatsen vacant zijn.

De Amerikanen hebben gestemd voor verandering, en hebben verandering gekregen. Toch was het eerste jaar van het Trump-presidentschap er vooral één vol controverse, schreeuwerige tweets en massale protesten. Nog geen 40 procent van de Amerikanen is volgens peilingen akkoord met Trumps beleid, terwijl 43 procent vindt dat het land er minder goed aan toe is dan een jaar geleden.