Eén dode en vier gewonden bij steekpartij Parijs, terreuronderzoek gestart

De feiten speelden zich af in het tweede arrondissement van Parijs, in het centrum van de Franse hoofdstad. De politie van Parijs meldt dat de man in totaal vijf mensen aanviel.

Eén slachtoffer is overleden, twee anderen raakten ernstig gewond en twee slachtoffers zijn licht gewond. De aanvaller zelf is overleden, bevestigt de politie. Volgens verschillende media zou hij door de aanwezige agenten zijn neergeschoten.

Tijdens de aanval zou de dader 'Allah Akbar' (Arabisch voor 'God is groot') hebben geroepen. De anti-terreureenheid van de politie voert daarom een onderzoek uit naar het incident, zei openbaar aanklager François Molins zaterdagavond tijdens een persconferentie.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft de aanwezige politieagenten via Twitter bedankt voor hun 'koelbloedigheid en snelle reactie'.

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) May 12, 2018