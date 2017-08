Eén dode en 19 gewonden bij extreemrechtse 'terreurdaad' in VS

In de stad Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia zijn zaterdag drie doden en 35 gewonden gevallen bij incidenten rond een extreemrechtse betoging. Zo reed onder meer een auto in op een groep tegenbetogers, waarbij één vrouw omkwam en tal van gewonden vielen. Later kwamen ook twee politieagenten om toen hun helikopter neerstortte een aantal kilometers buiten de stad.

Op beelden van het incident in het centrum van Charlottesville is te zien hoe een auto inrijdt op een menigte betogers en daarna meteen weer achteruit rijdt. Burgemeester Mike Signer zou later op Twitter mededelen dat bij het incident één persoon was omgekomen. Volgens het stadsbestuur vielen daarbij ook 19 gewonden.

Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 32 jaar, zegt de politie van Charlottesville. De zaak wordt behandeld als een criminele moordzaak en de dader is reeds opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie. Volgens Amerikaanse media gaat het om een 20-jarige man uit de staat Ohio.

A vehicle plowed into a crowd of protesters after events around #UniteTheRight declared unlawful assembly https://t.co/ux0lgdN1gf pic.twitter.com/ZFiQGOIVN9 -- Ryan M. Kelly (@RyanMKellyPhoto) August 12, 2017

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. -- Mike Signer (@MikeSigner) August 12, 2017

Buiten Charlottesville stortte ook op zaterdag een politiehelikopter neer, bevestigen de ordediensten. Daarbij kwamen twee agenten om, die assistentie verleenden aan de ordediensten tijdens de manifestatie in Charlottesville. De juiste omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht maar de politie gaat niet uit van kwaad opzet.

Noodtoestand

Al voor de demonstratie van verschillende extreemrechtse groeperingen was het in de stad in Virginia tot gewelddadige botsingen met tegenbetogers gekomen. Eerder was de noodtoestand uitgeroepen in de stad.

De betoging was volgens de organisatie en waarnemers de grootste verzameling van Amerikaanse extreemrechtse activisten in jaren.

'Ontoereikende' reactie Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ondertussen de incidenten in Charlottesville veroordeeld. In een mededeling veroordeeld hij 'in de strengst mogelijke bewoordingen deze flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld langs vele kanten', zei Trump vanuit zijn resort in Bedminster, New Jersey. Hij riep de Amerikaanse burgers op om 'samen te komen... met liefde voor ons land en ware affectie voor elkaar.'

De president verwees in zijn reactie aan de media en op Twitter opvallend genoeg niet naar de rol van de neonazi's in heel het gebeuren, noch noemde de president de aanval een daad van terreur. Iets wat voor heel wat beroering zorgt in de VS, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij.

'Daad van terrorisme'

De Republikeinse senator Cory Gardner bestempelt de daad van de chauffeur als 'terrorisme' en roept de president op hetzelfde te doen. Ook Republikeinse kopstukken en voormalige presidentskandidaten Marco Rubio en Ted Cruz noemen het beiden 'terrorisme.'

Mr. President - we must call evil by its name. These were white supremacists and this was domestic terrorism. https://t.co/PaPNiPPAoW -- Cory Gardner (@SenCoryGardner) August 12, 2017

Very important for the nation to hear @potus describe events in #Charlottesville for what they are, a terror attack by #whitesupremacists -- Marco Rubio (@marcorubio) August 12, 2017

Senator John McCain verwijst al in de titel van zijn persbericht naar 'de aanval van white supremacists.' Volgens de oud-presidentskandidaat, die eind vorige maand nog de stekker uit de hervorming van Obamacare trok door tegen een hernieuwd voorstel te stemmen, zegt dat 'niets minder' dan de erfenis van de oprichters van de VS, die stelt dat alle mensen gelijk zijn, 'in gevaar wordt gebracht' door de 'gewelddadige aanval in Charlottesville waarbij minstens een iemand om het leven is gekomen... tijdens een confrontatie tussen onze beste engelen en onze ergste demonen.'

'White supremacists en neonazi's gaan, per definitie, in tegen het Amerikaanse patriottisme en de idealen die ons als mens en natie zo speciaal maken', gaat de verklaring verder.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017

White supremacists aren't patriots, they're traitors- Americans must unite against hatred & bigotry #Charlottesville https://t.co/Zr1Jg9jBXu -- John McCain (@SenJohnMcCain) August 12, 2017

Senator Orrin Grant Hatch, eveneens Republiekein, deelde op Twitter mee dat 'we het kwade bij naam moeten noemen. Mijn broer heeft zijn leven niet gegeven in de strijd tegen Hitler om hier bij ons ongestoord nazi-ideeën te laten verkondigen.'

We should call evil by its name. My brother didn't give his life fighting Hitler for Nazi ideas to go unchallenged here at home. -OGH -- Senator Hatch Office (@senorrinhatch) August 12, 2017

Het geweld in Charlottesville deed zelfs oud-president Barack Obama opnieuw in zijn Twitterpen kruipen, iets wat al van 20 juli geleden was. Hij deelde een citaat van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela met zijn meer dan 600.000 volgens op de microblogsite.

Fakkeloptocht met nazislogans

Aanleiding voor de betoging onder het motto 'Unite the Right' was een beslissing van het stadsbestuur van Charlottesville om een standbeeld van de generaal Robert E. Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) te verwijderen. Die vocht aan de kant van het zuiden, en was tegen de afschaffing van de slavernij.

Op vrijdagavond vond op de campus van een lokale universiteit ook al een fakkeloptocht van extreemrechtse betogers plaats. Net als op zaterdag scandeerden die neonazislogans zoals 'Sieg heil.' Ook die optocht draaide op een knokpartij met tegenbetogers uit.