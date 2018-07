'Een brexit, maar "No Deal"? Dat wordt hard werken, brein op nul en 's avonds op eten jagen'

Wie is er bang voor 'No Deal'? Er is een kans dat het VK op 29 maart 2019 uit de Europese boot valt, zonder reddingsvest. Dat betekent van de ene dag op de ander geen leveranties meer uit de EU. (Kies hier de themamuziek uit 'Independence Day'. Of '28 Days Later'. Of 'Waterworld'). Geen Akkoord betekent lege luchtruimtes, dichte havens en een parkeerplaats voor vrachtwagens in het graafschap Kent van 200 kilometer. Welkom in Brexitland.

