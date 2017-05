Een bezoek aan de frontstaten van Marine Le Pen

Nu de campagne zijn laatste dagen in gaat wijst alles erop dat de pro-Europese Emmanuel Macron het zal winnen van de nationaliste Marine Le Pen. Toch zijn er nog wel een paar onzekere factoren. Wat de linkse stemmers zullen doen bijvoorbeeld. Thuisblijven, of toch maar tegen heug en meug voor de 'bankier' Macron stemmen (Macron werkte enkele jaren bij zakenbank Rothschild)? Komende zondag is het vakantie in Frankrijk. Dat kan nadelig voor Macron uitpakken, aangezien zijn electoraat (de ondernemende stedeling) er eerder toe geneigd zal om erop uit te trekken dan de kiezer van Le Pen (de lageropgeleide plattelandsbewoner). Duidelijk is dat Le Pen deze tweede ronde domineert. Ze zet de toon, bepaalt het narratief en drukt Macron constant in de verdediging.

