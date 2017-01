Live Eedaflegging Trump: 'Jullie zijn niet langer vergeten'

22:55

'You can't always get what you want'

Het was een vast gegeven tijdens Trumps campagne, en ook nu galmt het aan het Lincoln Memorial: 'You can't always get what you want' van de Rolling Stones.

Het was altijd al een vreemde keuze, zegt politiek journalist Dana Bash van CNN, maar nu helemaal.

Ook al omdat de Stones enkele keren gevraagd hebben dat Trump hun muziek niet zou spelen. Trump maakt zijn opwachting, samen met echtgenote Melania. Ze zwaaien naar het publiek.

De Stones weerklinken nog altijd, nu 'Heart of Stone'.

Symboliek, symboliek, symboliek, maar wat betekent die?