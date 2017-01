ECOWAS schort militaire operatie in Gambia op om 'laatste bemiddeling' kans te geven

Volgens de wet had uittredend president Yahyah Jammeh woensdag moeten opstappen.

De "laatste bemiddeling" zal vrijdag geleid worden door de Guinese president Alpha Condé, zegt de voorzitter van het ECOWAS-commissie Marcel Alain de Souza. Die zal eerste naar Mauretanië reizen om te spreken met president Mohamed Ould Abdel Aziz, die woensdavond gesprekken voerde met Jammeh. "We hebben de operaties gestopt en een ultimatum gegeven", aldus de Souza, die donderdagnamiddag aanwezig was bij de eedaflegging van de nieuwe president Adama Barrow. "Als hij tegen de middag niet accepteert om Gambia te verlaten, dan zullen de troepen overgaan tot een echte militaire interventie." De voorzitter voegde nog toe dat er tot nu toe enkel waarschuwingsschoten werden afgeschoten. Condé en Aziz zijn beiden tegen een militaire interventie in Gambia, en hopen met een dialoog een einde te maken aan de crisis.

Jammeh had de verkiezingen verloren, maar liet na zijn nederlaag door het parlement een verlenging van zijn mandaat stemmen.