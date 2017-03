Econoom Tomas Sedlacek waarschuwt voor Trumpisme in Europa: 'Onze elites laten het op alle manieren afweten'

'Een van onze grote problemen is dat veel economen, politici en strategen de 18e-eeuwse oervader van de economie Adam Smith verkeerd interpreteren', zegt Tomas Sedlacek, macro-econoom van de grootste Tsjechische bank CSOB en adviseur van het World Economic Forum. 'Ze kennen alleen zijn werk The Wealth of Nations, met de beruchte "onzichtbare hand". Normen en waarden vinden ze overbodig, want de markt zet dankzij die onzichtbare hand toch alles om in algemeen welzijn. In hun interpretatie is er dus met hebzucht niets verkeerd. Alleen hebben ze dat andere grote werk van Smith, The Theory of Moral Sentiments, links laten liggen. In dat boek is niet het eigenbelang maar genegenheid de drijfveer van het menselijk handelen. Dat is heel wat anders dan hebzucht.'

