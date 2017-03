Echtgenote van Fillon in verdenking gesteld

Mevrouw Fillon wordt officieel beschuldigd van "medeplichtigheid aan het verduistering van overheidsgeld", "medeplichtigheid aan het misbruik van bedrijfsactiva" en "zware fraude", zegt de bron.

Hiermee is Penelope Fillon al de derde die in verdenking is gesteld nadat eerder deze maand haar echtgenoot en zijn plaatsvervanger binnen de Assemblée, Marc Joulaud, werden aangeklaagd. Het onderzoek kwam tot stand nadat het Franse satirische weekblad Le Canard Enchaine aan het licht bracht dat de echtgenote van Fillon een loon kreeg uitbetaald voor een fictieve job.