Ebola uitgebroken in Congo

Sinds 22 april zijn al drie doden gevallen. Volgens de WHO wordt een gebied in het evenaarswoud in de provincie Bas-Uélé, die grenst aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, getroffen. Het Congolese ministerie van Gezondheid bracht de WHO op de hoogte van een geval dat in een lab bevestigd werd.

The #Ebola case in the Democratic Republic of Congo was confirmed by a national reference laboratory in Kinshasa #DRC -- WHO (@WHO) 12 mei 2017

Dit geval werd bevestigd na tests op negen mensen die hemorragische koorts kregen in Bas-Uélé op of na 22 april, aldus een communiqué van het Congolese ministerie van Gezondheid. Twee van de patiënten zijn omgekomen. De mortaliteit van ebola ligt gemiddeld op 50 pct, al zijn er bij sommige uitbraken ook uitschieters opgetekend tot 90 pct.

In een op tv uitgezonden verklaring bevestigde de Congolese gezondheidsminister Oly Ilunga de uitbraak, maar riep hij tegelijk "de bevolking op niet toe te geven aan de paniek".

"Het land neemt alle nodige schikkingen om snel en efficiënt deze nieuwe ebola-epidemie aan te pakken."

De WHO geeft in haar verklaring aan dat ze "in nauwe samenwerking" met de Congolese autoriteiten optreedt "om de ontplooiing van materiaal en personeel op het terrein mogelijk te maken, om de epidemiologische waakzaamheid te versterken en de epidemie heel snel te controleren", en dat in een gebied dat moeilijk te bereiken is.

In 2014, ten tijde van de grote uitbraak in West-Afrika, werd ook Congo getroffen door het virus. Die uitbraak, in de toenmalige Evenaarsprovincie in het noordwesten van het land, had niets te zien met die in West-Afrika en kon snel gestopt worden. Er vielen toen, volgens de officiële cijfers, 49 doden.

De ebola-epidemie in het westen van Afrika werd tot een internationale noodtoestand uitgeroepen. Ondanks de vele wereldwijde inspanningen raakten toen in Sierra Leone, Guinee en Liberia 28.600 mensen met het virus besmet en stierven meer dan 11.300 mannen, vrouwen en kinderen. Na twee jaar was de grootste en dodelijkste ebola-uitbraak ooit voorbij.