Ebola-uitbraak in Congo grotendeels onder controle

De ebola-uitbraak in Congo is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) grotendeels onder controle. De autoriteiten houden 400 mensen die contact hebben gehad met zieken onder observatie. Dat deelde een WHO-woordvoerder dinsdag in Genève mee. In de noordoostelijke provincie Bas-Uélé zijn er 20 verdachte gevallen geregistreerd.

Het aantal dodelijke gevallen van drie, tot op vandaag, is niet meer gestegen. In twee gevallen werd ebola aangetoond. Indien de situatie verergert, is de Europese Unie bereid experten te sturen, zei de bevoegde EU-commissaris Christos Stylianides maandagavond in Brussel.

Het ebola-virus is een van de gevaarlijkste besmettelijke ziektes ter wereld, 25 tot 90 procent van de geïnfecteerde patiënten sterft. In Congo komt het wel vaker tot kleine ebola-epidemieën. Bij de tot dusver grootste ebola-epidemie stierven in Liberia, Guinée en Sierra Leone in West-Afrika in 2014-2015 meer dan 11.000 mensen. Er is geen geneesmiddel en potentiële vaccins zitten nog in een testfase.

Bij de mysterieuze ziekte, waaraan in Liberia 13 mensen zijn bezweken, gaat het volgens de WHO om een meningokokkeninfectie. In het lab is de bacterie Neisseria meningitidis geïdentificeerd. Die kan zowel een hersenvliesontsteking als een bloedvergiftiging veroorzaken. In dit geval liepen 31 mensen in het zuidwestelijk district Sinoe in april een bloedvergiftiging op. Al van in het begin bestond de vrees dat het om ebola kon gaan.