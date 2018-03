'Durft de Britse regering Rusland te raken daar waar het het meeste zeer doet?'

Bijna een week sinds de vergiftigingen gaan Britse politici er vanuit dat de regie voor de aanslagen op naam staat van Vladimir Poetin. Een Britse parlementarier sprak van 'een oorlogsverklaring'. Minister Boris Johnson waarschuwde president Poetin dat zijn pogingen tot moord niet ongestraft zouden blijven. Premier Theresa May dreigde het 'volledige spectrum aan vergeldingsmaatregelen' uit de kast te trekken. Het is onwaarschijnlijk dat de Russische leider daarvan geschrokken is. Londens verontwaardiging is altijd bij verbaal geweld gebleven.

