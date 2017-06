Duizendtal gewonden nadat paniek uitbreekt in Turijn

Volgens een eerste balans een tweehonderdtal gewonden, aldus de politie. Zondagmorgen spraken de ordediensten zelfs al van zo'n 1000 (vooral licht)gewonden.

Ongeveer tien minuten voor het einde van de wedstrijd, die door Real Madrid werd gewonnen, sloeg paniek uit in het publiek door de ontploffing van een rotje en het geschreeuw van supporters dat het om bom ging, aldus de Italiaanse media.

De menigte heeft het daarop op een lopen gezet, en mensen botsten tegen de veiligheidshekken rond het San Carloplein. Daardoor raakten ongeveer 200 mensen gewond. Zeven van hen zijn er erg aan toe, aldus de Italiaanse politie.

Veel mensen raakten gewond omdat ze vielen, of door gebroken glas. Wat de paniekbeweging precies veroorzaakte wordt nog onderzocht, aldus de prefect van Turijn. Vele supporters probeerden al om hun verloren bezittingen terug te vinden op het plein.

"We hopen dat onze fans in Turijn het goed stellen en dat er niet te veel gewonden zijn", had Juve-coach Massimiliano Allegri na de verloren finale laten weten.