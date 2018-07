Duizenden Zimbabwanen eisen eerlijke verkiezingen op straat

Aanleiding is de toenemende twijfel over de voorbereiding van de verkiezingen. De oppositie vreest dat de regering het kiezersregister in haar voordeel wil manipuleren. Bovendien biedt de layout van de stembrief van president Emmerson Mnangagwa voor de stembusgang van 30 juli een ontoelaatbaar voordeel, aldus de grootste oppositiepartij, de Beweging voor Democratische Verandering (MDC).

De verkiezingen in Zimbabwe worden de eerste sinds de onafhankelijkheid van het land in zuidelijk Afrika sinds 1980 en waarbij Robert Mugabe niet meer verkiesbaar is. De langdurige machthebber had in november na 37 jaar heerschappij onder druk van het leger zijn ambt opgegeven. Regeringspartij Zanu-PF benoemde daarop Mnangagwa, de eerder in ongenade gevallen plaatsvervanger van Mugabe, tot president.

Internationale waarnemers, waaronder een missie van de Europese Unie, moeten toezicht houden op de stembusgang. Analisten gaan ervan uit dat Mnangagwa meer kans maakt dan zijn MDC-tegenstander Nelson Chamisa.