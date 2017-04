Duizenden Syriërs gestrand in Aleppo door stopzetting ruildeal

De deal, onder auspiciën van Iran en Qatar, heeft als doel om tegenstanders van de regering, vooral soennieten, te verhuizen uit twee plaatsen in de buurt van Damascus. Ze zouden overgebracht worden naar Idlib, de provincie in het noordwesten van Syrië die onder controle staat van islamistische strijders.

Aanhangers van de regering in twee door de rebellen gecontroleerde noordelijke plaatsen in de buurt van Libanon zouden in ruil verplaatst worden naar gebieden onder controle van het regime van president Bashar al-Assad. Het gaat voornamelijk om sjiieten.

Het plan ging vrijdag in, toen bussen vol regeringsaanhangers vertrokken vanuit Madaya en al-Zabadani, twee plaatsen die sinds 2015 belegerd worden door het Syrische leger en zijn bondgenoten. Een ander konvooi met aanhangers van de oppositie verliet Foua en Kefraya, twee dorpen in het noordwesten.

Moeilijke situatie

Beide konvooien zijn op dit moment een paar kilometer van elkaar verwijderd, aan busstations in Aleppo. Het islamistische Tahrir al-Sham, geleid door het vroegere aan al-Qaida gelinkte al-Noesrafront, beschuldigde de regering ervan dat het niet toeliet dat rebellen uit al-Zabadani zouden vertrekken, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Tahrir al-Sham zette daarop de ruildeal stop en eiste de terugkeer van honderd regeringsgezinde strijders, die in de konvooien vanuit Foua en Kefraya waren vertrokken.

"De situatie is moeilijk, alsof we in een kleine gevangenis zitten", zegt activist Nahel Nour, die op een van de bussen zat die vrijdag was vertrokken uit het door rebellen gecontroleerde Madaya en nu gestrand is aan een busstation. "We verplaatsten ons van het ene beleg naar het andere."