Duizenden Slovaken demonstreren voor vervroegde parlementsverkiezingen

De demonstranten eisen een vervroeging van de pas over twee jaar geplande parlementsverkiezingen. De vervanging van enkele regeringsleden is onvoldoende om het vertrouwen van de bevoking in de overheidsinstellingen te herstellen, verklaarden de partijonafhankelijke organisatoren.

Volgens de organisatoren hebben al 80.000 mensen een petitie onderschreven voor nieuwe verkiezingen.

De dubbele moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak (27) en zijn vriendin Martina Kusnirova (27) op 21 februari is tot op vandaag niet opgehelderd. De moord op het stel leek volgens de politie op een executie.

De vermoorde Kuciak had banden tussen regeringsfunctionarissen en de Italiaanse maffia en andere louche zakenlieden onderzocht. Onder druk van de sinds begin maart week na week herhaalde protesten traden ondertussen al verscheidene regeringsleden en topambtenaren bij politie en Justitie af, onder hen de sociaaldemocratische premier Robert Fico, en minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak.