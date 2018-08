Duizenden Nicaraguanen betuigen steun aan ontslagen artsen

In Nicaragua zijn in de hoofdstad Managua zaterdag duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen het ontslag van een honderdtal personeelsleden van publieke ziekenhuizen die gewonde regeringskritische demonstranten hadden behandeld. Tegelijk vond er in Managua een tegenbetoging plaats waartoe was opgeroepen door de regering.