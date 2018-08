Duizenden minderjarige migranten verdwijnen in Italië van de radar

In het rapport Tiny Invisible Slaves, dat deze week door ngo Save the Children werd gepubliceerd, staat te lezen dat sinds mei 4570 minderjarigen die via Italië wilden migreren spoorloos verdwenen zijn.

Zoals de procedure het voorschrijft, worden minderjarigen na aankomst in Italië in ontvangstfaciliteiten geplaatst, in afwachting van hun identificatie en latere herlocatie. Het is uit deze faciliteiten dat veel minderjarigen verdwijnen of ontsnappen. Zonder geld, onderdak of kennis van de taal geraken de kinderen snel verstrikt in de netten van mensenhandelaren.

Velen van hen eindigen in netwerken van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid en moderne slavernij.

Overlevingsseks

Volgens Save the Children werden sommige meisjes gedwongen tot 'overlevingsseks' - ze moesten zichzelf prostitueren om de Italiaanse grens te mogen oversteken of in ruil voor voedsel of een slaapplaats voor de nacht.

'Ik vertrok uit Nigeria samen met een vriend en bij aankomst in Sabha (Libië, nvdr.) werden we gearresteerd', getuigt Blessing, een van de slachtoffers, in het rapport. 'Ik bleef er gedurende drie maanden en werd dan overgeplaatst naar Tripoli. Daar moest ik mij gedurende acht maanden prostitueren in ruil voor voedsel.'

De nachtmerrie van Blessing ging verder nadat ze aankwam in Italië, waar ze seksueel werd misbruikt door een landgenoot. Uiteindelijk geraakte ze met de hulp van Save the Children binnen in een beschermingsprogramma. Haar verhaal is er een met een zeldzame goede afloop; voor veel andere kindslaven is het einde nog niet in zicht.

Volgens getuigenissen die de ngo verzamelde verlaten de minderjarigen de ontvangstfaciliteiten omdat ze de administratieve procedure om in een beschermingsprogramma te geraken een nodeloze vertraging vinden van de economische zelfstandigheid die ze nastreven. Vaak verlaten ze het centrum al enkele dagen na hun aankomst.

Minderjarigen die tussen januari en maart van dit jaar op doortocht waren naar Europa via Italië maakten 22 tot 31 procent uit van het totale aantal vluchtelingen. De minderjarigen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Eritrea (14 procent), Somalië (13 procent), Afghanistan (10 procent), Egypte (9 procent) en Tunesië (8 procent).

Vluchtelingenquota

'Het feit dat het herlocatieprogramma van de Europese Unie geblokkeerd werd in september 2017 heeft veel kinderen in de armen van smokkelaars geduwd of enorme risico's doen lopen omdat ze op eigen houtje het noorden van Europa proberen te bereiken', zegt Roberta Petrillo van Save the Children Italië.

De herverdeling van asielaanvragers die via Italië en Griekenland Europa willen bereiken werd stopgezet omdat er weerstand was tegen de vluchtelingenquota vanuit Polen, Tsjechië, Slovakije en Hongarije. Het oorspronkelijke plan was om 160.000 vluchtelingen via Italië en Griekenland te herverdelen naar de andere Europese landen binnen de twee jaar. In mei waren er 12.690 en 21.999 migranten herverdeeld uit respectievelijk Italië en Griekenland. Tot op vandaag heeft Tsjechië 12 vluchtelingen opgevangen, Slovakije 16, Hongarije en Polen niemand.

Tweede grootste illegale industrie

Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Walk Free Foundation en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werden in 2016 bijna 10 miljoen kinderen en jongeren wereldwijd gedwongen tot slavernij, verkocht en uitgebuit, hoofdzakelijk voor seks of arbeid.

Kinderen maken zo een kwart uit van de 40 miljoen mensen die wereldwijd verhandeld worden. Meer dan zeven op de tien daarvan zijn meisjes en vrouwen. Volgens de ILO waren in 2016 bijna een miljoen slachtoffers van seksuele uitbuiting minderjarigen. Tussen 2012 en 2016 werden 125 miljoen meisjes en jongens tussen 5 en 17 jaar oud gedwongen tot kinderarbeid. Meer dan de helft van deze activiteiten zijn nadelig voor hun gezondheid.

Volgens de organisatie Alabama Human Trafficking Task Force, is mensenhandel wereldwijd de tweede grootste criminele industrie, na illegale drugshandel, met een jaarlijkse waarde van 32 miljard dollar.

Meisjes uit Nigeria en Roemenië geraken het vaakst verstrikt in een netwerk van seksuele uitbuiting, vaak om hun 'schuld' te kunnen afbetalen die ze bij smokkelaars hebben gemaakt om de vlucht uit hun thuisland te financieren. Meisjes ontvluchten Nigeria het vaakst om de politieke instabiliteit in het land achter zich te laten; Roemeense meisjes vertrekken uit een land dat hen geen kansen of enige economische vooruitzichten biedt.