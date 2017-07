Duizenden mensen ontvluchten Pakistaans Kasjmir na Indiase raketaanvallen

Van Pakistaanse kant is te horen dat ruim 3.000 burgers de dorpen in de buurt van Abbaspur verlaten hebben. Die dorpen liggen nabij de 'Line of Control', de de facto grens van de betwiste regio.

Oorzaak zijn de intense bombardementen door de Indiase autoriteiten de afgelopen twee weken. Er vielen minstens zes doden en twintig gewonden in Abbaspur en omgeving. Kasjmir is al sinds 1947 opgesplitst in een Indiaas en Pakistaans deel en is een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld. De twee kernmachten eisen allebei de hele Kasjmir op.

Sindsdien kwam het twee keer tot een gewapend conflict. De nieuwe opflakkering van de spanningen komt er nu het aan het Indiase deel opnieuw tot schermutselingen is gekomen tussen regeringstroepen en met stenen gewapende betogers, naar aanleiding van de eerste verjaardag van de dood van een bijzonder populaire separatistische leider.

Nog op dinsdag maakte de Indiase politie bekend dat ze de schuld voor een aanval op Hindoe-pelgrims, in de provincie Jammu en Kashmir, legt bij de islamistische Lashkar-e-Taiba. Die groepering ontkent elke betrokkenheid. Zeven pelgrims, onder wie vijf vrouwen, kwamen maandagavond om toen gewapende mannen het vuur openden op hun bus.