Duizenden mensen in Parijs op straat tegen antisemitisme

In de Franse hoofdstad Parijs zijn woensdagavond duizenden mensen op straat gekomen om deel te nemen aan een 'witte mars' tegen antisemitisme. De mars kwam er als reactie van de moord op de 85-jarige joodse vrouw Mireille Knoll.

Haar lichaam werd vrijdagavond deels verkoold aangetroffen in haar Parijse flat, waar ze alleen woonde. De brandweer was door een buur opgeroepen na een begin van brand. Er werden meerdere brandhaarden ontdekt in het appartement en later werden ook sporen van messteken op het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Intussen zijn twee verdachten in verdenking gesteld en aangehouden voor doodslag met een antisemitisch karakter.

De deelnemers aan de optocht wandelden naar het huis waar het slachtoffer om het leven kwam, in het oosten van Parijs. De actie was een initiatief van de raad van joodse instelling van Frankrijk (Crif). Maar ook verschillende ministers en staatssecretarissen liepen prominent mee in de mars. Onder meer Gérard Collomb (minister van Binnenlandse Zaken), Françoise Nyssen (Cultuur) en Jean-Michel Blanquer (Onderwijs) zijn aanwezig. Ook alle politieke partijen - van extreemlinks tot extreemrechts - hebben een vertegenwoordiger gestuurd.