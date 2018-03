Duizenden betogers tegen onafhankelijkheid in Barcelona

In de betoging waren Spaanje, Catalaanse en Europese vlaggen te zien. De optocht werd gestuurd door de anti-onafhankelijkheidspartijen, maar was een initiatief van een middenveldorganisatie. 'Wij willen een regering voor alle Catalanen, niet enkel voor de aanhangers van de onafhankelijkheid (...), een regering die eindelijk het schrikbeeld van een separatistisch proces achter zich laat', verklaarde Alex Ramos, voorzitter van de Societat Civil Catalana.

De betogers krijgen de steun van de voormalige Franse premier Manuel Valls, van Catalaanse origine. 'Europa heeft nood aan een verenigd Spanje, dat is de boodschap van Europa', zei hij. 'Er kan geen bemiddeling zijn over of steun voor separatisme.'