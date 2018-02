Duizenden Argentijnen eisen legalisatie abortus

Ze verzamelden zich voor het gebouw van het parlement, waar een wetsvoorstel werd ingediend dat abortus in de eerste veertien weken van de zwangerschap decriminaliseert, maar dat onvoldoende steun dreigt te krijgen.

Abortus is in Argentinië momenteel enkel toegestaan bij een zwangerschap na een verkrachting of wanneer de zwangerschap levensbedreigend is voor de moeder. Toch ondergaan ieder jaar naar schatting 500.000 vrouwen een clandestiene abortus, die in 60.000 gevallen tot complicaties leidt. Volgens de officiële statistieken van de overheid stierven in 2015 in totaal 55 vrouwen na een zwangerschapsbeëindiging, terwijl het in 2013 nog om 33 vrouwen ging. In Argentinië is 14 procent van zwangerschapsgerelateerde sterfte te wijten aan clandestiene abortussen.

Het is niet de eerste keer dat voorstanders van abortus de praktijk willen wettigen in het Zuid-Amerikaanse land. In de afgelopen elf jaar draaiden zes legalisatiepogingen al op niets uit.