Duizend Venezolaanse vluchtelingen worden in Brazilië gespreid na spanningen

In Brazilië zullen meer dan duizend Venezolaanse migranten vanuit de noordelijke staat Roraima worden overgebracht naar andere plaatsen in het land. Dat kondigde de regering dinsdag aan na de gewelddadige rellen die zaterdag in de grensplaats Pacaraima waren uitgebroken tussen vluchtelingen en de lokale bevolking.