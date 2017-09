Duitsland: wordt het succes van de extreemrechtse AfD overschat?

De verkiezingen die gisteren in Duitsland plaatsvonden, hebben het politieke landschap door elkaar geschud. De kleine partijen hebben een voor een gewonnen, terwijl de grote regeringspartijen zware verliezen hebben geleden. Maar is het verlies voor Bondskanselier Merkel wel zo groot? En wordt de overwinning van de Alternative für Deutschland overschat? Over wat de verkiezingsuitslag in Duitsland nu daadwerkelijk betekent, gaat nog lang gediscussieerd worden. Punt is dat er geen eenduidige analyse is en dat ze op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.

...