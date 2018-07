Duitsland sluit gerechtelijk onderzoek naar Puigdemont af

De Spaanse rechter trok het Europees aanhoudingsbevel in nadat Duitsland vorige week besloot om Puigdemont over te leveren voor misbruik van overheidsgeld, maar niet voor rebellie. Op dat laatste staan zwaardere straffen. In zijn arrest stelde rechter Pablo Llarena de uitlevering niet te aanvaarden als het enkel voor misbruik van overheidsgeld geldt.

Puigdemont zit in zwaar juridisch vaarwater sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven. Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, toen hij via Denemarken met de auto terugkeerde van Finland naar ons land. Hij verbleef bij ons in ballingschap sinds het referendum. Volgens de Belgische advocaat van Carles Puigdemont keert zijn cliënt begin volgende week terug naar België.